После хлопка газа около колледжа в Керчи возбуждено дело

Следователи возбудили дело после взрыва газовоздушной смеси в доме, расположенном около керченского колледжа, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в результате инцидента пострадала женщина, ее доставили в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обследуют колледж в Керчи, где произошла стрельба, с помощью аппаратно-программного мобильного диагностического комплекса «Стрела-П».