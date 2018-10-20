Гимнастка упала с высоты в цирке в Новокузнецке

Гимнастка упала с высоты на фестивале циркового искусства «Под сводом старого шатра» в цирке Новокузнецка, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел во время исполнения номера на полотнах.

В городской администрации рассказали, что девушке была оказана первая медицинская помощь, затем ее госпитализировали в Городскую клиническую больницу №29.

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«Самое главное, что позвоночник и спина в порядке, все нормально. Есть, конечно, перелом руки», — рассказала руководитель циркового коллектива «Ромашка» Павла Армянинова.

Ранее сообщалось, что акробат Cirque du Soleil погиб при исполнении номера во время шоу в Тампе.