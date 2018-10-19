После взрыва пиротехники под Петербургом возбуждено дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели людей при взрыве пиротехники под Петербургом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК России («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
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Ранее сообщалось, что в Гатчине обрушились четыре этажа четырехэтажного здания завода после взрыва пиротехники.
Также сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших.