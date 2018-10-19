Преподаватель предположил, что у керченского стрелка был спонсор

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Студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже, не мог заработать столько денег на покупку оружия. Об этом заявил один из преподавателей колледжа, передает РИА «Новости».

Педагог рассказал, что Росляков летом проходил практику на судоремонтном заводе, однако денег за нее не получал.

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«Практика была бесплатная, один бы он не смог столько денег на оружие раздобыть. Думаю, его кто-то спонсировал», — отметил преподаватель.

Он также рассказал, что молодой человек не пропускал занятий, однако ни с кем не общался.

«Сейчас говорят, что он увлекался компьютером. Нет, не увлекался. У него даже мобильный телефон появился только в мае — на день рождения ему кто-то подарил», — добавил педагог.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что керченский стрелок не мог действовать один.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он совершил самоубийство.