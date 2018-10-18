На северо-западе Москвы произошло нападение с ножом

На северо-западе Москвы неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе улицы Фабрициуса. В результате нападения один человек скончался и еще один был госпитализирован.

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Нападавшему удалось скрыться, его разыскивает полиция.

7 октября трое мужчин были задержаны в центре Москвы после того, как они начали угрожать ножом сотрудникам Росгвардии.