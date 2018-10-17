В Саратове поддержали предложенный уволенным министром прожиточный минимум

Депутаты Саратовской облдумы на заседании поддержали законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на 288 руб., на ту же сумму его предлагала увеличить уволенная после скандала бывший министр труда и занятости региона Наталья Соколова, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу думы.

Как отмечается, прожиточный минимум для пенсионеров в Саратовской области таким образом будет увеличен до 8,278 тыс. руб.

Реклама

«Величина прожиточного минимума определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом исчислении, в соответствии с рекомендациями Минтруда России», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что расчеты прожиточного минимума основываются на стоимости на товаров и услуг за определенный период.

Ранее Соколова на обсуждении увеличения прожиточного минимума в Саратовской области заявила, что этих денег достаточно для «минимальных физиологических потребностей». При этом сама чиновница отказалась жить на такие деньги, заявив, что ей это не позволяет «статус министра». Впоследствии ее уволили.

Также стало известно, что экс-министр годами получала из бюджета матпомощь.