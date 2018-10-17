У родителей стрелка из Керчи прошли обыски

По словам представителя оперативного штаба, организованного в Керчи после массового убийства в местном политехническом колледже, следователи провели обыски по месту жительства родителей подозреваемого в нападении, передает РИА «Новости».

«Следственные мероприятия проходят в Керчи еще по ряду адресов, но они связаны с преступником. По месту проживания родителей, которые живут раздельно, прошли обыски», — сказал представитель штаба.

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По его словам, в данный момент следователи работают с родителями подозреваемого, чтобы установить мотив совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в личных вещах стрелка из Керчи нашли второе взрывное устройство.