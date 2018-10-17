Бастрыкин: СК проверит, находился ли стрелок из Керчи под чьим-либо влиянием

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал массовое убийство в политехническом колледже в Керчи. Текст его заявления был опубликован на сайте Следственного комитета.

«Это невосполнимая потеря для вас, но заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины произошедшего и обстоятельства, которые способствовали трагедии. Если же выяснится, что к совершению этого преступления привели действия определенных лиц, под влияние которых попал молодой человек, либо чье-то бездействие, следствие непременно даст им правовую оценку», — сказал Бастрыкин.

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Ранее сообщалось, что в личных вещах стрелка из Керчи нашли второе взрывное устройство.

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