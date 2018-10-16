В Чехии арестовали нескольких россиян из-за взлома систем регистрации

В Чехии полиция задержала восемь граждан России и Вьетнама, их обвинили во взломе систем регистрации иностранцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора Петры Уллриховой.

Граждане были задержаны еще 18 сентября, теперь им предъявили обвинения в совершении преступления путем взлома компьютерной системы и носителей информации. В настоящее время все задержанные находятся в заключении. Четверо из них обвиняются в отмывании средств.

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По словам Уллриховой, обвиняемые вмешались в работу регистрационных систем по оформлению разрешений на пребывание иностранцев, чем нарушили деятельность МИД.

Сколько именно среди задержанных россиян — не сообщается.