Американский митрополит призвал «прекратить безумие» православного раскола

Предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) призвал ответственные за раскол православия стороны «покаяться и прекратить безумие». Слова предстоятеля передает РИА «Новости».

По его словам, предоставление автокефаилии Украинской православной церкви (УПЦ) является «великим искушением злом». При этом, по его мнению, Русская православная церковь (РПЦ) не имела другого выбора, кроме как прекратить отношения с Константинополем.

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Он предположил, что предоставление автокефалии может привести к серьезному противостоянию на Украине, отметив, что верующие будут защищать свои храмы, «как защищали их от конфискации в Советском Союзе от коммунистов». Иона заключил, что всем ответственным за раскол следует «покаяться и прекратить это безумие».

Священнослужитель не назвал прямо стороны, которые, по его мнению, виноваты в расколе.

Ранее Патриарх Сербский назвал «катастрофическим» решение Константинополя по УПЦ.