Все находившиеся на борту самолета Ан-26 погибли во время катастрофы в Крыму

В результате катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму погибли 29 человек. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.
Поисково-спасательная группа обнаружила место крушения самолета. Находившиеся на борту 23 пассажира и шесть членов экипажа и находившиеся погибли.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.
На месте происшествия начала работу комиссия министерства обороны.
31 марта стало известно, что над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. В Минобороны отметили, что поражающего воздействия по самолету не было.
До этого в Амурской области пропал вертолет. Связь с бортом также была потеряна. Всего в нем находилось четыре человека.
В начале февраля в Орске Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond, на борту воздушного судна находились курсанты.
Ранее пилот и пассажир сгорели при крушении самолета в лесу.