Все находившиеся на борту самолета Ан-26 погибли во время катастрофы в Крыму

Минобороны: в катастрофе Ан-26 в Крыму погибли 29 пассажиров и членов экипажа

В результате катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму погибли 29 человек. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

Поисково-спасательная группа обнаружила место крушения самолета. Находившиеся на борту 23 пассажира и шесть членов экипажа и находившиеся погибли.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

На месте происшествия начала работу комиссия министерства обороны.

31 марта стало известно, что над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. В Минобороны отметили, что поражающего воздействия по самолету не было.

До этого в Амурской области пропал вертолет. Связь с бортом также была потеряна. Всего в нем находилось четыре человека.

В начале февраля в Орске Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond, на борту воздушного судна находились курсанты.

Ранее пилот и пассажир сгорели при крушении самолета в лесу.