В Совфеде анекдотом прокомментировали визит Каллас в Киев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев с помощью известного анекдота прокомментировал визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Киев. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Это как в известном анекдоте, когда ключи потерялись в придорожной траве, но ищут их на асфальте в свете уличного фонаря, потому что там виднее», — написал сенатор.

Также он с иронией отметил, что жителям стран ЕС «сильно повезло» с их брюссельскими руководителями.

31 марта Каллас и европейские министры иностранных дел прибыли в Киев. В ходе визита она отказалась назвать дату вступления Украины в Евросоюз. По ее словам, присоединение украинской стороны к ЕС зависит от обеих сторон.

Также Каллас заявила, что Евросоюз обсуждает полный запрет на морские услуги для так называемого «теневого флота» России, ограничение на въезд в ЕС российских военных, а также продолжает готовить так называемый «специальный трибунал» против РФ.

Ранее на Западе назвали Каллас «идиоткой».

 
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
