Россиян предупредили о «чистке» на рынке труда в 2026 году

Ключевой тренд рынка труда 2026 года — это «чистка» ради эффективности, рассказал «Газете.Ru» предприниматель, основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин.

«Сегодня мы наблюдаем не просто повсеместное внедрение ИИ в отдельные процессы, а системную трансформацию рынка труда. ИИ перестал быть экспериментом, теперь это экономический фактор, который прямо влияет на структуру занятости», — констатировал эксперт.

По его словам, бизнес больше не рассматривает автоматизацию как опцию. В текущей логике рынок работает по простому принципу: если функцию можно оцифровать, то она будет оцифрована, и это уже происходит.

«В первую очередь под удар попадают так называемые белые воротнички: бухгалтеры, делопроизводители, операционисты, кадровые администраторы. Это роли с высокой долей регламентированных, повторяющихся задач, которые быстрее всего переводятся в цифровой формат. Причем речь не о частичной автоматизации, а о полной замене отдельных функций», — рассказал он.

Следующий уровень — средний менеджмент. Долгое время эта прослойка выполняла роль связующего звена: передача задач, контроль исполнения, базовая координация, но в условиях цифровых платформ и систем управления задачами значительная часть этих функций становится избыточной. Управление упрощается, цепочки сокращаются, и бизнес начинает задавать вопрос, сколько уровней контроля действительно необходимо.

«Отдельная история — это первая линия коммуникаций с клиентами. Кол-центры и чаты поддержки уже сейчас активно замещаются голосовыми и текстовыми ИИ-ассистентами, причем ключевое изменение в том, что пользователи все реже могут отличить бота от человека, как по качеству речи, так и по логике диалога. Это означает, что экономическая модель «держать большой штат операторов» перестает сходиться», — подчеркнул эксперт.

Но самое чувствительное изменение происходит в digital-среде. Под давлением оказываются джуны: копирайтеры, дизайнеры, разработчики начального уровня. Раньше бизнес инвестировал в их рост, сегодня же один опытный специалист, использующий ИИ-инструменты, способен выполнять объем работы, который раньше распределялся на команду из нескольких человек. В результате вход в профессию становится значительно сложнее.

«При этом важно понимать: речь не о «конце работы», а о ее перераспределении. Спрос не исчезает, он просто меняется. Растет ценность специалистов, которые умеют работать на стыке компетенций, управлять ИИ-инструментами и брать на себя более сложные, нерегламентированные задачи», — заявил он.

Фактически рынок предлагает два сценария. Первый — это движение вверх: в сторону экспертизы, сложных решений и управления технологиями. Второй — в сторону офлайн-сервисов и «ручного труда», где автоматизация пока ограничена: от персонализированных услуг до физической работы.

«И в этом смысле ключевой навык ближайших лет — не просто профессиональная квалификация, а способность адаптироваться. Потому что главный тренд уже сформирован: выигрывают не те, кого нельзя заменить, а те, кто умеет использовать новые инструменты быстрее других», — резюмировал эксперт.

