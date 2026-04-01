ВМС Великобритании сообщили об обстреле танкера в Персидском заливе

У берегов Катара в Персидском заливе в борт танкера попал снаряд

У берегов Катара в Персидском заливе подвергся обстрелу танкер. Об этом сообщается на странице управления морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) в социальной сети X.

Инцидент произошел в 17 морских милях к северу от столицы Катара, Дохи. В левый борт танкера попал неизвестный снаряд. Он повредил корпус судна выше ватерлинии. Экипаж танкера находится в безопасности.

31 марта UKMTO сообщило о попадании снаряда в танкер в 31 миле к северо-западу от Дубая.

27 марта в сети появилось видео, демонстрирующее последствия атаки иранских военно-морских сил на американский танкер Safesea Vishnu, произошедшей в Персидском заливе. Как утверждается, судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, было атаковано еще в ночь на 12 марта. Сообщается, что в результате нападения со стороны Ирана один член экипажа танкера не выжил.

Ранее в Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе.