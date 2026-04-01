В России повысили социальные пенсии

В России проиндексировали социальные пенсии на 6,8% с 1 апреля текущего года. В итоге средний размер пенсии составил 16 569 рублей, говорится в постановлении правительства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2026 г. социальных пенсий в размере 1,068. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2026 г.», — сообщается в документе.

До этого в Соцфонде рассказали, что пенсионные выплаты для некоторых россиян перерасчитывают автоматически. Это происходит, когда пенсионеру выгоден другой вариант учета стажа или заработка. Тогда специалисты сами собирают документы и рассчитывают пенсию по-новому. В Соцфонде при этом подчеркнули, что в РФ действует многоуровневая система контроля, которая исключает массовые ошибки при оформлении пенсионных выплат. При каждом обращении проверку проводят по всей вертикали — от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений, сообщили в фонде.

Ранее эксперт назвал минусы текущей системы индексации пенсий.

 
