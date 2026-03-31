У вас больше нет нормального интернета. Просто смиритесь!

Есть явления, которые сначала кажутся временными неудобствами, а потом незаметно превращаются в новую норму. Пандемии, санкции, сбои в работе глобальных сервисов… И вот уже мы с вами живем в эпоху «белых списков» — когда не все сайты и приложения доступны, а мобильный интернет работает с перебоями или вовсе пропадает.

Проблема ограниченного доступа к сети — тема ультраакутальная, ведь, по данным отраслевых аналитиков, так называемые шатдауны (то есть отключения мобильного и стационарного интернета) затронули 77 субъектов Российской Федерации. Причем в этот список вошли даже удаленные от зоны боевых действий, — например, Приморье, Сахалин, Камчатка и Ямало-Ненецкий автономный округ. Да что там говорить: в 2025 году Россия стала мировым лидером по продолжительности и масштабу отключений интернета, а в 2026 году эти отключения докатились-таки до жителей столиц.

Но нет, сейчас я не буду рассуждать об уроне экономике в целом и малому бизнесу в частности — не имею должного уровня экспертности, товарищи. Я смотрю на эту историю с точки зрения обывателя и педагога: нестабильный интернет не дает нормально общаться с друзьями, заказывать продукты, качественно вести онлайн-уроки. Ученики нервные, их родители в панике. Словом, у всех на устах один вопрос: «Как жить дальше?» Как работать, учиться, общаться, развлекаться, когда интернет — не бесконечный ресурс, который мы привыкли потреблять без ограничений, а дефицитный товар?

Скажу так: не знаю. Технически у меня для вас советов нет, серьезно. Я не знаю, как обойти ограничения, как попасть на сайт, который не вошел в «белый список», как обмануть систему и всегда оставаться на связи. Совру, если скажу, что меня не бесит эта ситуация — еще как бесит! Недавно я потеряла огромный текст, который по непонятной мне причине создавала в черновиках электронной почты — естественно, сеть сбойнула, а я осталась у разбитого корыта. Но, как ни странно, как раз этот случай заставил меня сесть, выдохнуть и задуматься: «Окей, беситься мне никто не запрещает, а делать-то что?» И вот что надумалось.

Во всей панике вокруг ограничений и белых списков очень много нервов, надрыва, сопротивления и борьбы, страданий и заламываний рук. Люди не согласны с тем, как развиваются события — но ведь от этого несогласия реальность не меняется. И, давайте признаемся друг другу, она и не поменяется, как бы мы ни пыхтели и ни бесились.

Мне надоело напрягаться по поводу ситуации, на которую я никак не могу повлиять, причем так надоело, что я решила ее… просто принять. Да, теперь я живу без безлимитного доступа к любому ресурсу, теперь мне приходится четче планировать свой рабочий день, теперь я заранее должна подумать о наличных деньгах и связи с родными. Сделало ли это комфортнее мою жизнь? Конечно, нет. Но этот дискомфорт с паникой и страданиями на его счет выматывает еще сильнее, чем перестройка и адаптация к новой реальности.

«Легко тебе говорить, а у меня всегда должен быть доступ к сети», — говорит подруга. Руки трясутся, глаз дергается, и это понятно: она в сотый раз пытается дозвониться клиенту, но у нее дома не работает даже сотовая сеть. Она истощена переживаниями, но не может принять то, как развиваются события.

Я уверена, в этой бесконечной борьбе с миром и кроется суть современного цифрового дискомфорта. И он будет длиться, пока у нас не выработается привычка жить в условиях ограничений — привычка, которую мы сами потеряли.

Вспомните: ведь это мы долгие годы, а то и десятилетия не формировали «цифровой запас прочности» заранее. Совершенно забыли, что информация может храниться не только в облаке, но и в книге, а общение может происходить не только в чате, но и вживую. И сейчас мы изо всех сил не хотим возвращаться в мир, где есть необходимость расплачиваться наличными деньгами и не опаздывать на встречи, ведь возможности предупредить о своем опоздании может и не быть. А уж о том, что к нашим услугам может оказаться не весь безграничный интернет (которым мы и не пользовались по сути), а лишь какая-то его «белая» часть, и помыслить страшно!

И все же я предлагаю не только помыслить, но и принять это, и приспособиться к этому — к этой реальности, ведь другой у нас с вами нет. Именно в принятии и кроется ответ на вопрос «Как жить дальше» — жить в настоящем мире, адаптируясь к его вызовам и изменениям, не впадая во фрустрацию и панику, крепко стоя на ногах. Любые ограничения — если прекратить с ними отчаянную борьбу — могут стать настоящим катализатором продуктивности. Нужно лишь перестать тратить свои силы на переживания и начать действовать — например, достать-таки бумажную автомобильную карту или запастись офлайн-версиями навигаторов, обсудить с семьей способы коммуникации вне привычных мессенджеров, скачать любимую музыку и книги заранее. Или вообще в библиотеку сходить за настоящей книгой!

Словом, воспримите то, что происходит, как игру — ведь это важный момент психологической перестройки и классный способ полюбить свою реальность, какой бы она ни была в текущем моменте.

В конце концов, подумайте не о том, что мы теряем, а о том, что приобретаем. А это умение работать офлайн, привычка планировать график, культура осознанного потребления контента — навыки, которые совершенно точно пригодятся. Что в эпоху «белых списков», что вне ее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.