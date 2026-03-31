Война США и Израиля против Ирана
«Советуем покинуть рабочие места». Почему Иран пообещал атаковать офисы Microsoft, Apple и Google

Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иран предупредил, что с 1 апреля начнет наносить удары по расположенным на Ближнем Востоке филиалам высокотехнологичных компаний, в том числе Microsoft, Apple и Google. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на спланированные с помощью искусственного интеллекта атаки по территории республики и гибель нескольких иранских граждан. В список целей попали 18 западных гигантов, их сотрудникам рекомендовано немедленно покинуть рабочие места для спасения своих жизней.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил предупреждение о том, что объекты некоторых западных компаний на Ближнем Востоке могут попасть под удар за их предполагаемое соучастие в атаках на Иран и его граждан. Соответствующее заявление КСИР распространили иранские СМИ.

В публикации отмечается, что «основным элементом в разработке и отслеживании целей терактов [против Ирана] являются американские компании, работающие в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта». По этой причине корпус отныне будет считать их «законными целями» и наносить по ним «сокрушительные удары».

«Мы советуем сотрудникам этих компаний немедленно покинуть свои рабочие места, чтобы спасти свои жизни. Жителям прилегающих к ним районов во всех странах региона также следует покинуть свои дома в радиусе одного километра и отправиться в безопасное место», — говорится в заявлении КСИР.

В заявлении также отмечается, что «компании, активно участвующие в террористических планах, станут объектом контрмер в ответ на любые покушения» на граждан Ирана — то есть, по сути, на любые военные действия со стороны США или Израиля.

В список попали 18 компаний: Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 и Boeing. Атаки на них могут начаться с 1 апреля, 20:00 по тегеранскому времени (19:30 мск).

Угрозы и действия

Это не первые угрозы такого рода. 11 марта штаб военного командования республики «Хатам аль-Анбия» уже заявлял, что может нанести удары по связанным с США и Израилем «экономическим центрам» и банкам на Ближнем Востоке. В списке также упоминались Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle, чьи технологии, как полагают в Иране, используются в военных целях. Отделения и офисы этих компаний расположены в ряде стран Персидского залива и в нескольких городах Израиля.

Военное командование Ирана заявило, что уже нанесло удары беспилотниками по объектам компаний AT&T (American Telephone and Telegraph Company) и Siemens, расположенных в израильских Бен-Гурионе и Хайфе, передало иранское агентство Tasnim.

Сегодня глава МИД исламской республики Аббас Арагчи пообещал, что Вооруженные силы Ирана сурово накажут Израиль за удары по фармацевтическим предприятиям страны. По заявлениям Тегерана, с начала вооруженного конфликта в республике серьезные повреждения получили 24 действующих объекта в сфере фармацевтики, производства медицинского оборудования и цепочек поставок для них. Лекарства, которые производились там, использовались, в том числе, для лечения рассеянного склероза и рака.

Новые удары Ирана по США

По данным агентства IRNA, представитель КСИР Сардар Сейед Маджид Мусави 31 марта сообщил, что Иран с помощью ракет и беспилотников атаковал «место размещения американских пилотов и летного состава в Эль-Хардже» с «поражением скопления из 200 человек».

«Теперь к списку потерь и ущерба [президента США Дональда] Трампа и [главы Пентагона Пита] Хегсета, помимо самолетов AWACS, танкеров и топливных хранилищ, добавлены потери и ранения летного состава», — заявили в КСИР.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции сегодня заявил о выявлении «замаскированного места размещения командного состава 5-го флота США» (этот флот базируется на Ближнем Востоке. — «Газета.Ru»).

«В момент проведения совещания командиров оно было точно поражено беспилотником. Ожидаем, что в отчете CENTCOM это будет описано как «незначительный ущерб американским силам», — заявили в КСИР.

 
