Россияне стали бояться включать новостную ленту, рассказал психолог

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

Психолог Крашкина: пациенты начали жаловаться на страх открытия ленты новостей
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В практике за последние пять лет резко вырос запрос на информационную детоксикацию. Но если раньше пациенты просто жаловались на общую тревогу из-за большого количества негативных новостей, то сейчас прямо указывают на страх открытия ленты новостей и даже включения телефона, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Феномен думскроллинга (компульсивного потребления негативного контента) действительно истощает психику, активируя дофаминовые петли тревоги и формируя зависимость от «информационной боли». В практике за последние пять лет резко вырос запрос на «информационную детоксикацию». Если раньше пациенты жаловались на общую тревогу, то теперь конкретизируют: «не выдерживаю ленту», «боюсь включить телефон». Особенно уязвимы люди с высокой эмпатией и тревожным темпераментом», — объяснила Крашкина.

Часто такие пациенты отказываются от потребления контента вовсе, когда человек полностью блокирует любые сложные темы. По словам психолога, о патологии говорит наличие функциональных нарушений: изоляция, рост тревоги при вынужденном контакте с новостями, утрата критического мышления.

«Отказ от думскроллинга должен быть адаптивным, осознанным и избирательным: пациент сам определяет границы информационного потребления, сохраняя контакт с реальностью. Здоровый отказ от перегрузки активирует парасимпатическую нервную систему: мозг получает не дофаминовую «награду» от нового контента, а ощущение безопасности через снижение кортизола. Однако важно избегать когнитивных искажений: за думскроллингом стоит катастрофизация («если не читаю новости — пропущу угрозу»), за нездоровым отказом — отрицание («ничего плохого не происходит») или черно-белое мышление («либо все знать, либо ничего»)», — подчеркнула специалист.

Оптимальная «дозировка» информации индивидуальна. Рекомендую правило 20/20/20: 20 минут новостей утром, 20 — в обед, 20 — вечером.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!