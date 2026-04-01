Россиянам объяснили, что грозит сотруднику на удаленке при проблемах со связью

Юрист Колодяжная: сотруднику на удаленке ничего не грозит при проблемах со связью

Работодатель не может применить санкции к сотруднику, который работает в удаленном формате, за отсутствие мобильной связи, если она пропала из-за отключений провайдера или технических сбоев. Об этом рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права МГЮА Анастасия Колодяжная.

«В статье 192 ТК РФ указано, что взыскание возможно только за виновное неисполнение обязанностей. Если отключение Интернета или любой иной связи вызвано сбоем провайдера, отключениями на линии, вины работника в отсутствии связи нет», — уточнила Колодяжная.

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия в виде привлечения к дисциплинарной ответственности, эксперт рекомендовала зафиксировать факт отсутствия и появления связи, а также не отказываться от написания письменных объяснений.

До этого стало известно, что работодатель может уволить сотрудника за первоапрельскую шутку. Юрист уточнила, что это возможно в том случае, когда неуместная шутка нарушает правила внутреннего распорядка, деловую этику, содержит оскорбления, подрывает репутацию компании или мешает работе.

