«На случай войны»: в Польше пройдут военные учения с участием высшего руководства

В начале апреля в Польше пройдут учения «на случай войны» с участием высшего политического и военного руководства страны, сообщает газета Rzeczpospolita. В них примут участие военные, гражданские ведомства и спецслужбы, а ключевые решения будут отрабатываться на уровне высшего руководства страны. Цель — проверить готовность всей системы обороны и выявить слабые места в управлении и координации. Вероятный противник в публикации не назван.

Польские власти в апреле проведут учения на случай начала войны, сообщает газета Rzeczpospolita. Предполагается, что они призваны показать реальный уровень взаимодействия военных и гражданских ведомств, а также спецслужб в случае начала военного конфликта.

«Основная цель учений — проверка готовности всей оборонной системы государства», — сообщает Rzeczpospolita.

По данным издания, учения под названием «Страна» («Kraj») должны показать, должны показать, как функционируют стратегические планы, механизмы кризисного и военного реагирования, а также взаимодействие гражданских и военных властей. Они должны выявить слабые места в командовании и в организации связи между ведомствами. Предложения, сформулированные по итогам, могут быть использованы для корректировки стратегических документов и оборонных планов.

Учения организует Министерство обороны Польши, однако их план утверждается не военным ведомством, а президентом страны по представлению главы правительства. К мероприятию привлекаются спикеры обеих палат польского парламента и руководители центральных исполнительных ведомств. Общую координацию осуществляет Бюро нацбезопасности. Детали сценария, сроки и место проведения засекречены. Известно лишь, что во время оборонительной игры «моделируются политико-стратегические решения, включая введение военного положения, военную игру, командно-штабные учения, но это не полигонные маневры».

Издание отмечает, что подобные стратегические тренировки должны проводиться раз в четыре года, но их не было с 2019-го. При этом в польском государстве сохраняются политические разногласия по вопросам безопасности, в том числе в вопросах распределения полномочий между президентом и правительством в сфере руководства вооруженными силами.

В частности, как отмечает Rzeczpospolita, в 2023 году во время проведения других «имитационных учений высокого уровня» стало ясно, что «каждый из участников процесса управления обороной должен иметь разработанные алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации». Однако, по данным издания, существенных изменений с тех пор не произошло. Нет ясности и по другим важным вопросам — например, возможности использования спецназа во время конфликта ниже порога войны для ликвидации иностранных диверсионных групп на территории страны.

В публикации высказываются опасения, что споры и враждебность польских политиков по отношению друг к другу в критический момент могут сыграть для страны не лучшую роль.

«Сознательная провокация»

Тема возможной войны волнует и другое польское издание — Nczas. В публикации с опорой на заявления депутата Сейма Влодзимежа Скалика сообщается, что с 10 марта по 9 июня в восточной части Польши, вдоль границ страны с Белоруссией и Украиной, действует ограничение на полеты на нижних высотах (гражданской авиации это не касается). Депутат Скалик, будучи профессиональным пилотом, полагает, что это — «преднамеренное предоставление пространства украинцам для атак на Россию».

«Эксперты уверены, что польские власти сознательно выделили и предоставили польское воздушное пространство для осуществления Украиной атак беспилотниками на нефтяную инфраструктуру Ленинградской области, а также на российские порты Усть-Луга и Приморск. Это сознательная провокация — действуя таким образом, наши власти хотят, чтобы Россия признала польскую территорию законной целью ответных своих военных действий», — отмечает Влодзимеж Скалик.

По мнению депутата, польские власти предпринимают «намеренные попытки напрямую вовлечь Польшу в войну с Россией» и создать большую угрозу для польского народа.