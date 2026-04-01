Евросоюз передал Украине €80 млн за счет доходов от активов России

Европейский союз выделил Киеву дополнительные €80 млн за счет прибыли от замороженных российских активов, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас также призвала не ослаблять антироссийские санкции, а ужесточить их.

28 марта стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear упростил правила выплат по замороженным российским активам.

В декабре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.