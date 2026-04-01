Володин отреагировал на информацию об обязательном втором иностранном языке в школах

Володин: изучение второго иностранного языка в школах будет необязательным
В России не будут вводить обязательное изучение второго иностранного языка в школах. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам разговора с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым.

По словам политика, он и министр обсудили данный вопрос. Кравцов в ходе беседы пояснил, что был опубликован проект приказа, который предложен к обсуждению. Это решение не является окончательным, отметил Володин.

«С учетом высказанных мнений второй иностранный язык в качестве обязательного вводиться не будет. Заверил министр. Хорошо, что в данном вопросе диалог и открытость помогли избежать ошибки», — написал председатель Госдумы.

Также он подчеркнул, что обязательный второй иностранный язык привел бы к перегрузке детей.

«Да и организация обучения ему стала бы сложнореализуемой для школ», — добавил Володин.

31 марта ТАСС со ссылкой на проект приказа Минпросвещения РФ сообщил, что ведомство планирует сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. В министерстве позднее уточнили, что он не будет обязательным для старших классов и будет изучаться по желанию учеников и заявлению родителей.

Ранее в РАН назвали языки в России с одним носителем.

 
