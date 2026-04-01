Ученые не обнаружили микропластик в воде из пластиковых бутылок

KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Содержание пластика в бутилированной питьевой воде практически не зависит от материала, из которого выполнена тара, вопреки распространенному мнению о том, что в пластиковых бутылках его больше. Ключевое влияние на этот показатель оказывают условия подготовки воды на производстве, показало исследование физиков МГУ, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что бутилированная вода оказалась вреднее водопроводной. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо, разработавшие новый метод обнаружения мельчайших пластиковых частиц. Они, в частности, показали, что некоторые бренды бутилированной воды содержали значительно больше микропластика и нанопластика, чем обычная водопроводная вода.

В МГУ группа исследователей провела пробы воды чтобы выяснить, верна ли гипотеза американских коллег.

«В результате серии измерений ученые МГУ установили, что в бутилированной питьевой воде содержится весьма малое число частиц микропластика, причем оно в большей степени определяется условиями водоподготовки, чем материалом тары», — сообщили в вузе.

Более того, результаты исследования МГУ показали, что в стеклянных бутылках микропластика оказалось больше, чем в пластиковой упаковке.

