Врач предостерегла гипертоников от самостоятельной клизмы

При гипертонии третьей степени делать самостоятельно клизму нельзя из-за рисков повышения давления, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Гипертония третьей степени — это стадия артериальной гипертонии, при которой систолическое артериальное давление (АД) выше 180 мм рт. ст., диастолическое — выше 110 мм рт. ст.

«Гипертония третьей степени включена в перечень строгих противопоказаний к самостоятельному клизмированию. Это противопоказание связано прежде всего с нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Процедура может сопровождаться напряжением, болезненными спазмами кишечника, изменением внутрибрюшного давления и рефлекторными сосудистыми реакциями. У человека с тяжелой артериальной гипертензией это способно спровоцировать резкий подъем давления, ухудшение самочувствия и даже гипертонический криз, поэтому любые подобные манипуляции допустимы только после врачебной оценки», — заметила врач.

Также среди противопоказаний для самостоятельной клизмы острый аппендицит, дивертикулит, кишечная непроходимость.

«При острых заболеваниях органов брюшной полости, таких как аппендицит, дивертикулит и кишечная непроходимость, клизма противопоказана. В этих ситуациях любое механическое воздействие на кишечник и усиление перистальтики могут усугубить воспалительный процесс, повысить риск разрыва стенки кишки и смазать клиническую картину, из-за чего пациент теряет время до получения неотложной помощи», — рассказала доктор.

Процедура также противопоказана при геморрое 3–4 степени, анальных трещинах и прокталгии (хроническая боль в прямой кишке, вызванная стрессом), так как может вызывать выраженную боль и повреждение слизистой. Ограничения распространяются и на поздние сроки беременности, особенно после 36 недели, а также на период менструации, когда возрастает риск дискомфорта.

Ранее ученые выяснили, почему у одних людей застои желчи появляются раньше, чем у других.