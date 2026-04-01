Врач предостерегла гипертоников от самостоятельной клизмы

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

Врач Бурнацкая: самому клизму нельзя делать при гипертонии третьей степени
mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

При гипертонии третьей степени делать самостоятельно клизму нельзя из-за рисков повышения давления, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Гипертония третьей степени — это стадия артериальной гипертонии, при которой систолическое артериальное давление (АД) выше 180 мм рт. ст., диастолическое — выше 110 мм рт. ст.

«Гипертония третьей степени включена в перечень строгих противопоказаний к самостоятельному клизмированию. Это противопоказание связано прежде всего с нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Процедура может сопровождаться напряжением, болезненными спазмами кишечника, изменением внутрибрюшного давления и рефлекторными сосудистыми реакциями. У человека с тяжелой артериальной гипертензией это способно спровоцировать резкий подъем давления, ухудшение самочувствия и даже гипертонический криз, поэтому любые подобные манипуляции допустимы только после врачебной оценки», — заметила врач.

Также среди противопоказаний для самостоятельной клизмы острый аппендицит, дивертикулит, кишечная непроходимость.

«При острых заболеваниях органов брюшной полости, таких как аппендицит, дивертикулит и кишечная непроходимость, клизма противопоказана. В этих ситуациях любое механическое воздействие на кишечник и усиление перистальтики могут усугубить воспалительный процесс, повысить риск разрыва стенки кишки и смазать клиническую картину, из-за чего пациент теряет время до получения неотложной помощи», — рассказала доктор.

Процедура также противопоказана при геморрое 3–4 степени, анальных трещинах и прокталгии (хроническая боль в прямой кишке, вызванная стрессом), так как может вызывать выраженную боль и повреждение слизистой. Ограничения распространяются и на поздние сроки беременности, особенно после 36 недели, а также на период менструации, когда возрастает риск дискомфорта.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!