Летом температура превысит климатическую норму во многих регионах России

Температурная аномалия в России прогнозируется в течение трех летних месяцев этого года. Об этом свидетельствуют прогностические данные Гидрометцентра РФ, передает ТАСС.

«Выше нормы средняя месячная температура в июне предполагается в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе, на северо-западе Красноярского края. Ниже, чем в июне 2025 года, средняя температура воздуха ожидается в Приморском крае и на Сахалине», — следует из прогноза.

Отмечается также, что в июле температура выше нормы будет на востоке Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, а также в Приволжском федеральном округе, и на большей части Уральского федерального округа.

В конце марта на большей части территории России установилась аномально теплая погода. Синоптик Гидрометцентра России рассказала, что положительные температурные аномалии установились как в европейской, так и в азиатской части РФ. От 4 до 8–9 градусов на европейской территории России. А также крупная аномалия на северо-востоке страны — это Якутия, Магаданская область. На северо-западе Якутии местами отклонение температуры от нормы доходит до 12 градусов.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.

 
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
