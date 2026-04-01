Дрон ВСУ рухнул в станице в Краснодарском крае, загорелся дом

В станице Кисляковской Краснодарского края обломки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на нежилой дом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Фрагменты беспилотника попали на нежилой дом и в поле. Произошло возгорание, которое оперативно потушили», — сказано в сообщении.

По информации оперштаба, никто не пострадал.

Там добавили, что оперативные и специальные службы работают на месте инцидента.

Вечером 29 марта в Краснодаре после падения украинских беспилотников получили повреждения квартиры в жилом доме, пострадали три человека, включая двоих детей. Инцидент произошел в Прикубанском округе. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах на нескольких этажах, также поврежден один из балконов.

В тот же день при налете БПЛА ВСУ на Таганрог был ранен один мужчина. Из-за воздушной атаки в городе зафиксированы возгорания и разрушения на земле.

Ранее Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.