В аэропорту Кувейта начался крупный пожар после атаки дронов

Военные Ирана и «поддерживающие его вооруженные формирования» атаковали аэропорт Кувейта с помощью беспилотников, в результате чего возник крупный пожар. Об этом сообщает кувейтское управление по делам гражданской авиации, передает агентство KUNA.

По данным ведомства, целью ударов стали резервуары с авиатопливом. В результате атаки «произошло обширное возгорание, спасатели прилагают все усилия для его локализации», отметили в управлении.

Предварительно, пострадавших нет.

29 марта сообщалось, что не менее десяти военнослужащих получили ранения в результате удара Ирана по военному лагерю в Кувейте.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

