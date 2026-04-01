Трамп назвал сроки завершения операции против Ирана

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп: США завершат операцию против Ирана в течение двух-трех недель
Jonathan Ernst/Reuters

США якобы завершат военную операцию против Ирана в течение двух-трех недель. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

«Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим», — сказал американский лидер, говоря о военной операции против Исламской Республики.

30 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет заключить сделку с Ираном до 6 апреля.

29 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США готовятся к наземной операции в Иране, продолжительность которой может составить от нескольких недель до пары месяцев.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
Теперь вы знаете
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
