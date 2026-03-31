Лариса Долина отсудила 62 млн рублей у мошенников. Как певице вернут деньги?

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной перед началом заседания Таганского суда Москвы, 2025 год

Певица Лариса Долина выиграла суд против мошенников, которые убедили ее продать квартиру в Хамовниках и похитили деньги. Суд обязал фигурантов дела выплатить артистке 62 млн рублей. Сама Долина сначала требовала взыскать с них 176 млн рублей, но позже снизила исковые требования до 114 млн. Адвокат Станислав Вершинин отметил, что судебные приставы обеспечат, чтобы находящиеся в колонии ответчики начали возмещать ущерб певице.

Лариса Долина выиграла суд по делу о мошенничестве с квартирой в Хамовниках. Суд обязал Анжелу Цырульникову, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основу выплатить певице 62 млн рублей. При этом история с самой квартирой завершилась для артистки не в ее пользу: в декабре 2025 года право собственности на жилье в Хамовниках осталось за покупательницей Полиной Лурье.

О том, что стала жертвой мошенников, Долина рассказала летом 2024 года. По ее словам, аферисты убедили ее продать квартиру и передать им деньги. Позже суд установил, что Цырульникова, Каменецкий, Леонтьев и Основа вместе с другими неустановленными соучастниками похитили деньги певицы и лишили ее прав на недвижимость в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 млн рублей. Общий ущерб следствие оценило в 317 млн рублей .

Реальные сроки по делу

В конце ноября 2025 года четверых фигурантов приговорили к срокам от четырех до семи лет колонии.

Следствие установило, что они работали в составе организованной группы и выманивали деньги у россиян по телефонным сценариям. Мошенники представлялись сотрудниками банков и силовых структур, убеждали жертв переводить средства на так называемые безопасные счета или передавать имущество якобы ради его защиты.

Наказание каждому назначили отдельно. Андрей Основа получил четыре года колонии и штраф 900 тысяч рублей. Курьер Анжела Цырульникова была приговорена к семи годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев получили по семь лет колонии, каждому также назначили штраф в 900 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу в ноябре 2025 года, и тогда же суд признал за артисткой право требовать возмещения ущерба.

По данным SHOT, один из обвиняемых после этого подписал контракт с Минобороны РФ и собирался отправиться в зону СВО .

Как певице вернут деньги

Изначально Лариса Долина требовала взыскать с фигурантов 176 млн рублей, однако позже сумма иска сократилась до 114 млн , сообщил Telegram-канал Shot. По данным источника, часть этих денег суд обязал вернуть певице еще до первого заседания.

По словам адвоката по уголовному праву Станислава Вершинина, колония не снимает с осужденных обязанности вернуть причиненный ущерб. В разговоре с aif.ru он напомнил, что закон позволяет взыскивать деньги и с тех, кто уже отбывает наказание.

«Наличие обвинительного приговора и отбывание должниками наказания в исправительном учреждении не освобождает их от обязанности возместить причиненный ущерб. Государство в лице ФССП обязано обеспечить исполнение судебного решения», — подчеркнул Вершинин.

Он объяснил, что дальше работает обычный механизм взыскания: пристав направляет постановление в колонию, где трудится осужденный, а бухгалтерия начинает удерживать часть зарплаты . По закону это может быть до 50%, а в отдельных случаях — до 70%. Сначала деньги поступают на депозит ФССП, а затем переводятся тому, в чью пользу вынесено решение суда.

Этим дело не ограничивается. Приставы, как отметил Вершинин, должны проверить, есть ли у должников счета, недвижимость, машины и другое имущество . Если выяснится, что активы заранее переписали на родственников, такие сделки можно оспорить в суде.

«Взыскание обращается на любое имущество должника, за исключением того, что защищено законом: единственное жилье (не в ипотеке), земля под ним, предметы обихода и деньги в размере прожиточного минимума», — уточнил Вершинин.