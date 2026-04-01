Дмитриев назвал причины энергетических ограничений в ЕС

Дмитриев: причинами ограничений в ЕС являются отказ от энергии РФ и от АЭС
Александр Вильф/РИА Новости

Отказ от российской энергии и от АЭС являются причинами энергетических ограничений в Европейском союзе. Об этом в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, такие ограничения в ЕС, как и предсказывалось, «вводятся точно по графику».

«Они спровоцированы конфликтом в Персидском заливе, но вызваны безответственными решениями ЕС отказаться от доступной и надежной российской энергии, а также глупостью «прогрессивного» подхода к поэтапному отказу от атомной энергетики», — написал руководитель РФПИ.

Так он отреагировал на публикацию издания Politico, в которой говорится, что Европейская комиссия призвала людей работать из дома, реже ездить на автомобилях и летать на самолетах, а государства ЕС — в срочном порядке внедрять возобновляемые источники энергии.

31 марта еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что цены на нефть и газ в странах Европы не станут прежними даже при завершении конфликта на Ближнем Востоке завтра. По его словам, в ЕС цены на газ выросли на 70%, на нефть — на 60% с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

