Украине обещали дать €4 млрд в обход вето Венгрии за реформы

Еврокомиссия предложила Украине принять 11 законов, чтобы получить около €4 млрд помощи в обход вето Венгрии. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на письмо еврокомиссара Марты Кос спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

«Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству и являются частью Ukraine Plan. Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро», – говорится в письме Кос.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец заявил, что Верховная рада рассмотрит «критические» для финансирования Украины по программе Ukraine Facility проекты 7-8 апреля.

Издание также сообщило, что ЕС решил выделить Украине €80 млн евро, полученные из прибылей от замороженных активов России.

В феврале Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что Киев заблокировал поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». В итоге ЕС не смог утвердить это решение.

Ранее Каллас рассказала о новых мерах ЕС против России.

 
Теперь вы знаете
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
