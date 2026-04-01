СМИ: министр здравоохранения США отрезал пенис еноту

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший в 2001 году отрезал пенис енота. Об этом сообщает новостной сайт NJ.com.

Издание приводит книгу журналистки Изабель Винсент, основанную на личных дневниках Кеннеди-младшего. В ней сообщается, что министр здравоохранения отрезал половой орган еноту, которого нашел на обочине, когда его дети наблюдали за этим в машине. Согласно записям в дневнике, он сделал это, чтобы позже изучить половой орган животного.

В феврале Кеннеди-младший предложил лечить психические травмы американских военнослужащих запрещенными психотропными препаратами. Он отметил, что американские военные, пострадавшие в ходе службы, не должны покидать страну ради психоделической терапии.

До этого сообщалось, что министр здравоохранения США страдал от заражения опасным паразитом. Он сам поделился этим во время бракоразводного процесса в 2012 году. По словам политика, паразит вызвал у него проблемы с памятью и затуманенность рассудка. На снимках его головного мозга нашли темное пятно, по словам одного из врачей политика, потемнение было вызвано червем, который забрался в мозг.

Ранее глава минздрава США сделал откровенное признание о кокаине и унитазах.