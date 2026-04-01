Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

СМИ: министр здравоохранения США отрезал пенис еноту

NJ.com: министр здравоохранения США Кеннеди-младший отрезал сбитому еноту пенис
xhoo-me.com/MediaPunchx/Global Look Press

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший в 2001 году отрезал пенис енота. Об этом сообщает новостной сайт NJ.com.

Издание приводит книгу журналистки Изабель Винсент, основанную на личных дневниках Кеннеди-младшего. В ней сообщается, что министр здравоохранения отрезал половой орган еноту, которого нашел на обочине, когда его дети наблюдали за этим в машине. Согласно записям в дневнике, он сделал это, чтобы позже изучить половой орган животного.

В феврале Кеннеди-младший предложил лечить психические травмы американских военнослужащих запрещенными психотропными препаратами. Он отметил, что американские военные, пострадавшие в ходе службы, не должны покидать страну ради психоделической терапии.

До этого сообщалось, что министр здравоохранения США страдал от заражения опасным паразитом. Он сам поделился этим во время бракоразводного процесса в 2012 году. По словам политика, паразит вызвал у него проблемы с памятью и затуманенность рассудка. На снимках его головного мозга нашли темное пятно, по словам одного из врачей политика, потемнение было вызвано червем, который забрался в мозг.

Ранее глава минздрава США сделал откровенное признание о кокаине и унитазах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!