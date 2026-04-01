Замсекретаря Совбеза назвал число государств Запада, борющихся против России на Украине

Против России на Украине действуют 56 государств Запада, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на брифинге для глав дипломатических миссий и представительств в МИД России по первому международному форуму по безопасности, Венедиктов отметил, что встреча проходит на фоне усиливающейся геополитической нестабильности. Он подчеркнул, что обострился весь спектр вызовов и угроз международной безопасности, подорвана международно-правовая система, нарушена стратегическая стабильность. На Украине продолжаются боевые действия, где против России скоординировано действуют 56 стран Запада.

29 марта военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что страны НАТО фактически включили Украину в «военный шенген», когда разрешили использовать свое воздушное пространство для пролета беспилотников.

Ранее в Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе.