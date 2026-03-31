Пути развития: как модернизация транспортной системы страны стимулирует экономический рост

В 2025 году немало сделано для улучшения доступности всех территорий России. Модернизация транспортной инфраструктуры способствовала росту объемов перевозок по внутренним водным путям, увеличению пропускной способности автодорог, повышению мощности морских портов. Внедрение цифровых решений позволило ускорить и удешевить логистику. Таким образом движение грузов и пассажиров по стране стало быстрее. В 2026 году работа в этом направлении продолжается, стимулируя экономический рост и повышение качества жизни людей.

Система роста

Скорость, регулярность, стабильность и стоимость грузоперевозок — один из главных индикаторов состояния экономики. От эффективности работы транспортной системы зависит прибыль, а значит, и спектр возможностей для развития бизнеса.

Сегодня в нашей стране по национальному проекту «Эффективная транспортная система» развивается единая опорная транспортная сеть, которая объединит все существующие виды транспорта и обслуживающую их инфраструктуру. Это позволит оптимизировать процессы перемещения грузов и людей по стране, достичь требуемой рынком скорости и прозрачности логистики.

«Наша цель – сделать транспорт доступнее, комфортнее и безопаснее для людей. Сохранить привлекательность отрасли для инвесторов, обеспечить прозрачные условия для перевозчиков. Это фундамент роста экономики и вклад в достижение Россией технологического суверенитета», — отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Аэропорты и высокоскоростные магистрали: мобильность как фактор развития

Мобильность жителей напрямую влияет на развитие экономики страны: чем проще людям перемещаться между регионами, тем эффективнее работает рынок труда, быстрее развивается бизнес и, как следствие, повышается качество жизни. Учитывая огромную территорию России, мобильность жителей во многом определяется доступностью авиаперелетов и развитием железнодорожной сети.

Практический результат усилий — модернизация инфраструктуры аэропортов. Обновленные авиагавани могут принимать больше самолетов, в том числе и крупных, увеличивать число направлений полетов. За счет этого растет и пассажиропоток. В 2025 году модернизировали инфраструктуру аэропортов в Магадане, Братске, Мирном, Махачкале, Балаково, Томске и Новосибирске. К 2030 году запланировано обновление не менее 75 авиагаваней, в том числе в Арктической зоне, где авиация зачастую выступает ключевым видом транспорта. В частности, это аэропорты в Салехарде, Архангельске, Нарьян-Маре и Воркуте, 12 авиагаваней в Сибири и 25 — на Дальнем Востоке.

Укладка бетона на новой ВПП аэропорта Махачкалы ФКУ «Ространсмодернизация»

Формирование сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) также входит в число приоритетов развития транспортной системы. Первой станет линия ВСМ Москва — Санкт-Петербург, которая пройдет через Тверь и Великий Новгород. Сейчас строительство ведется в Московской и Тверской областях, на остальных участках развернуты подготовительные работы.

К 2045 году планируется проложить более 4,5 тыс. километров высокоскоростных железнодорожных магистралей, в первую очередь на юг и восток страны, а также в Минск.

Как отметил член Общественного совета при Минтрансе России, президент ассоциации участников внешнеэкономической деятельности в сфере таможенно-логистических услуг по содействию в развитии бизнеса Сергей Бураго, строительство ВСМ становится мощнейшим двигателем науки и промышленности. Этот проект требует разработки технологии производства стройматериалов, налаживания выпуска особых рельсов и подвижного состава, внедрения систем управления с искусственным интеллектом. Так металлургия, материаловедение и машиностроение поднимутся на новый уровень, будет сформирован задел для экспорта технологий.

Ожидается, что каждый вложенный в развитие высокоскоростных магистралей рубль принесет до 3,5 рублей прироста ВВП в смежных отраслях. Эксперт подчеркнул, что перенос пассажиропотока на ВСМ освободит существующие пути для грузовых поездов. Это позволит перевозить дополнительные 30 млн тонн грузов в год и на этом сэкономить около 600 млрд рублей инвестиций, которые потребовались бы на строительство новых грузовых линий.

Внутренние водные пути: дешевая альтернатива и разгрузка магистралей

Судоходный потенциал России очень велик. В стране множество подходящих для грузовых и пассажирских перевозок рек. В европейской части они связывают Каспий, Азов, Черное море, Балтику и Белое море. В азиатской — внутренние регионы с побережьями Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также с Китаем, Монголией и Казахстаном.

Там, где развиты внутренние водные пути, формируется 90% ВВП страны и проживает порядка 80% населения. Как отмечает член Общественного совета Минтранса РФ Владимир Тимофеев, для регионов Крайнего Севера, где 78% водных путей не имеют альтернативы, речной транспорт играет жизненно важную роль, обеспечивая основные объемы перевозок и, по сути, жизнеобеспечение целых территорий.

Городецкий гидроузел ФКУ «Ространсмодернизация»

Речной транспорт обладает рядом конкурентных преимуществ, которые напрямую влияют на экономическую эффективность грузоперевозок. Себестоимость доставки по воде на дальние расстояния значительно ниже, чем по железной или автомобильной дороге, особенно при транспортировке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, таких как нефтепродукты, зерно, стройматериалы. Поэтому развитие водной инфраструктуры позволит не только снизить издержки бизнеса на перевозку грузов, но и перераспределить грузопотоки. Это снизит нагрузку на автомобильные и железные дороги, что продлит срок их службы.

В 2025 году по внутренним водным путям было перевезено более 90 млн тонн грузов. Однако для дальнейшего роста необходима системная работа по увеличению пропускной способности внутренних водных путей, а также модернизация их инфраструктуры.

До 2030 года запланирован целый ряд мероприятий. В частности, создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода, строительство объектов Багаевского гидроузла, реконструкция инфраструктуры канала имени Москвы, гидросооружений Беломорско-Балтийского канала, судоходных плотин гидроузлов Азово-Донского бассейна, гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Реализация этих проектов позволит ликвидировать «узкие места» на ключевых водных магистралях, повысить предсказуемость сроков доставки и создать условия для наращивания грузовой базы.

Так, введение в эксплуатацию Багаевского гидроузла — ключевого объекта для развития судоходства на юге России — позволит повысить пропускную способность на 116-километровом участке Дона с 15 до 18 млн тонн. Это даст и дополнительный экономический эффект — за счет сокращения времени доставки и снижения затрат экспортеров.

«Развитие внутренних водных путей — это повышение связанности территорий и, как следствие, — мобильности людей, — отметил Тимофеев. — Это качественное изменение туристической отрасли — не только увеличение объемов туристических перевозок, создание новых маршрутов и точек социального притяжения, а повышение привлекательности территорий, что крайне важно для развития индустрии туризма и путешествий».

Экономическая эффективность вложений в развитие речного транспорта подтверждается и динамикой пассажирских перевозок. Речные суда все чаще становятся востребованным видом транспорта: в 2025 году они перевезли 12,8 млн человек, что на 6,4 % больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост в туристическом сегменте — за год спрос увеличился на 28%. За этими цифрами стоит не только развитие внутреннего туризма, но и мультипликативный эффект для смежных отраслей — гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли, сферы услуг.

Морские порты и Северный морской путь: глобальные маршруты

Морские порты — это главные ворота российского экспорта, сегодня через них проходит более 60% международной торговли страны, а проектная мощность составляет 1,4 млрд тонн. К 2030 году она увеличится еще на 200 млн тонн. Для этого модернизируют и строят портовую инфраструктуру, развивают транспортно-логистические узлы и подъездные пути к портам.

«В современном высокотехнологичном мире транспорт рассматривается как единая система взаимосвязанных отраслей. Любому порту невозможно успешно функционировать, не имея качественных подъездных путей и продуманной инфраструктуры. Поэтому от эффективной работы опорной сети морских портов напрямую зависят добывающая, обрабатывающая промышленность, — подчеркнул Сергей Бураго. — Металлургия, химическое производство, сельское хозяйство, конечно, рыбопромышленный сектор». По словам эксперта, современный морской порт способствует развитию внутреннего и внешнего туризма, формированию инженерных и высокотехнологичных решений, а значит и науки.

В 2025 году мощности российских морских портов выросли на 25 млн тонн. Значительную часть этого прироста обеспечили новые объекты в портах Мурманской области и Хабаровского края. В 2026 году мощность морских портов планируют увеличить более чем на 20 млн тонн. Наибольший прирост должен обеспечить угольный морской терминал «Порт Эльга» на Дальнем Востоке (10 млн тонн).

В прошлом году сильный импульс к развитию получили дальневосточные морские порты. В частности, они заняли ведущие позиции по экспорту угля, который вырос на 15,8% и составил 125,8 млн тонн. Примером того, как частная инициатива в связке с государственной поддержкой создает новые точки роста, стал терминал «Порт Эльга» в Хабаровском крае.

Терминал мощностью 15 млн тонн ввели в эксплуатацию в прошлом году. Таким образом Эльгинскому месторождению угля был обеспечен собственный выход к морю. Путь к покупателям стал короче и проще, а рентабельность экспорта заметно выросла.

Важную роль в экономическом развитии страны играет Северный морской путь (СМП). Он обеспечивает транспортный коридор между северо-западными и дальневосточными регионами России и в то же время является частью международного транспортного коридора между Европой и Азией.

«Из портов на Севере до Каспия на юге, с перспективой выхода к портам Индийского океана время груза в пути будет меньше в среднем на 14 дней по сравнению, например, с маршрутом через Суэцкий канал», — отметил Сергей Бураго.

Сокращение пути позволит колоссально сэкономить на фрахте судов и страховке. И, что немаловажно в сегодняшней обстановке, это самый безопасный маршрут, поскольку пролегает только в российских территориальных водах.

В 2025 году грузопоток по СМП превысил плановые 35 млн тонн и достиг 37 млн тонн. К 2030 году этот показатель намереваются довести к 2030 году до 109,1 млн тонн.

По мере роста грузопотока станут развиваться и прибрежные портовые зоны. За ними подтянутся сопутствующие сферы, появятся новые рабочие места. Все вместе это будет способствовать развитию прибрежных регионов и росту благосостояния их населения.

Модернизация на границе

Скорость пересечения границы напрямую говорит об эффективности всей транспортной системы. От нее зависит, как идет внешняя торговля и работают экспортные отрасли, насколько приграничные регионы интересны для инвесторов и развивается туризм.

Пункты пропуска активно модернизируются и дооснащаются, ключевая цель сократить среднее время осмотра грузового транспорта на границе до 10 минут. Первые результаты работы в этом направлении уже есть: количество грузовых автомобилей, пересекающих границу, с 2020 года выросло на 70% — с 4,3 млн до 7,2 млн. Это стало возможно за счет модернизации инфраструктуры погранпунктов, в том числе расширения их пропускной способности.

Всего к 2030 году на ключевых международных направлениях по нацпроекту построят и модернизируют 27 пунктов пропуска. В 2025 году серьезные изменения произошли на востоке, где стремительно растет товарооборот с Китаем.

Самый наглядный пример – реконструкция автомобильного пункта пропуска Кани-Курган в Амурской области, который министр транспорта РФ Андрей Никитин назвал точкой роста для всего Дальнего Востока. После модернизации пункт может ежесуточно пропускать по 862 транспортных средства и примерно 5,5 тыс. человек. Количество полос выросло с четырех до 16 с возможностью расширения до 24.

Пункт пропуска Кани-Курган Минтранс России

По соседству, на пункте пропуска Благовещенск-1, в этом году должны запустить уникальную международную канатную дорогу через Амур. По ней можно будет добраться из Благовещенска в Хэйхэ всего за 2,5 минуты. После ее открытия погранпункт сможет пропускать до 2,5 млн пассажиров в год. Это не просто мощнейший драйвер развития приграничной торговли и малого бизнеса в Амурской области, но и туристический аттракцион.

Не менее значима модернизация пунктов пропуска на границе с Казахстаном, которая идет в рамках развития международного транспортного коридора «Север — Юг». Увеличение пропускной способности в разы позволит нарастить поток товаров в том числе в страны Центральной Азии, и предложить альтернативу западным маршрутам.

На границе модернизируют сразу несколько пунктов пропуска, в том числе Бугристое в Челябинской области. После завершения реконструкции пропускная способность погранпункта увеличится вдвое: через Бугристое смогут проезжать 4 тыс. автомобилей в сутки.

На южном направлении самым масштабным проектом стала реконструкция пункта пропуска в Адлере. Это самый загруженный переход в стране как по количеству транспортных средств, так и по числу пассажиров, пересекающих границу. В прошлом году через него проехало более 2,7 млн автомобилей. После реконструкции его пропускная способность должна вырасти в 9,5 раза, что важно для туризма и транспортных связей с Закавказьем.

Технологии для экономии времени и денег

Работу транспортной системы уже невозможно представить без цифровых сервисов. С 2022 года в России работает система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Сейчас через нее можно в электронном виде оформить основные транспортные документы — транспортную накладную, а также путевой лист. Только за 2025 год в системе оформлено свыше 19 млн документов, а с момента ее запуска — 33 млн.

«1 сентября 2026 года использование электронных перевозочных документов станет обязательным. Это позволит единоразово подать документы даже при перевозке, включающей в себя множество видов транспорта, и упростит взаимодействие со множеством контрольно-надзорных органов», — сообщила член правления РСПП, член Общественного совета Минтранса РФ Татьяна Редько.

Еще одним шагом к повышению сохранности грузов стало внедрение навигационных пломб, которые контролируют целостность груза в онлайн-режиме.

Разработка единой национальной цифровой платформы для транспорта и логистики позволит свести к минимуму бюрократические процедуры и упростит взаимодействие бизнеса с государственными органами.

«Цифровые решения упрощают многие повседневные процессы, способствуют обелению экономики. Успех устойчивого развития отрасли – в системном использовании передовых отечественных айти- и цифровых решений. То, что всего несколько лет назад нам казалось фантастикой (покупка билета в один клик с мобильного устройства или доставка продуктов с помощью робота), теперь повседневная реальность», — прокомментировала Татьяна Редько.

Продолжение следует

Достигнутые результаты нацпроекта «Эффективная транспортная система» подтверждают правильность системного подхода, о котором говорят эксперты, акцентируя внимание на необходимости не просто наращивать мощности, а «расшивать узкие места» и создавать мультимодальность – как в физической инфраструктуре, так и в цифровом пространстве. Именно эту логику мы видим в планах на 2026 год: запуск гидроузлов позволит расширить возможности внутренних водных путей, развитие подходов к портам свяжет их с железной дорогой, а дальнейшее внедрение электронных перевозочных документов и навигационных пломб приблизит создание единого цифрового контура.

Эксперты подчеркивают: транспорт — это не просто обслуживающая отрасль, а ключевое условие структурной трансформации экономики. Развитие международных транспортных коридоров и контейнерных перевозок в мультимодальном сообщении обеспечивает необходимое для промышленного суверенитета сквозное продвижение товароматериальных потоков. А инновационные решения, которые уже тестируются при создании ВСМ (беспилотная техника, цифровые ассистенты машиниста), закладывают фундамент для транспорта будущего.

Планы на 2026 год — продолжение той же логики: масштабное строительство ВСМ, наращивание мощностей морских портов, развитие Северного морского пути, внедрение интеллектуальных систем на пунктах пропуска. За каждым из этих направлений стоит повышение конкурентоспособности российских товаров, рост инвестиционной привлекательности регионов, создание новых рабочих мест. Создаваемый сегодня транспортный каркас станет фундаментом для экономического роста страны на десятилетия вперед.