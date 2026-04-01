Россиянам напомнили о наказании, если застолбить место для машины на парковке

Часто во дворах многоквартирных домов у владельцев автомобилей возникают проблемы с парковкой. Помимо того, что мест, где можно оставить свой автомобиль, порой практически нет, находятся и «умники», которые «бронируют» себе место, устанавливая самодельные конструкции в виде различных блоков и цепей. Адвокат МКА «Закон и Решение» Зульфия Атаханова в комментарии «Газете.Ru» объясняет, что никто не вправе так делать, поскольку земля во дворе не является личной территорией и принадлежит всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности (ст. 36 ЖК РФ).

Подобный самозахват, по словам адвоката, может привести не только к административной, но и уголовной ответственности. Административная ответственность определяется по ст. 7.1 КоАП РФ. Штраф составит до 10 000 рублей, а в случае, если известна кадастровая стоимость, то эта сумма составит от 1% до 1,5%, но в любом случае, не менее 5 тысяч рублей.

Но последствия могут быть еще серьезнее, делится адвокат: «Если из‑за самозахвата у соседей возникли серьезные трудности, к примеру, они не могут выехать из-за перекрытия или экстренные службы не могут проехать, то по статье 300 УК РФ может быть возбуждено уголовное дело, которое может привести к штрафу до 80 000 рублей, аресту на полгода или же, при отягчающих обстоятельствах, лишению свободы сроком до 5 лет».

Кроме того, любой собственник квартиры вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании общим имуществом (ст. 304 ГК РФ). Суд не только обяжет нарушителя за свой счет убрать все самодельные заграждения, но и может взыскать с него расходы, если демонтаж пришлось проводить принудительно.

Существует только один законный вариант закрепить за собой место — провести общее собрание, заручиться согласием более 70% собственников, также согласовать схему размещения с муниципалитетом. Эксперт отмечает, что даже в этом случае земля не переходит в вашу частную собственность, а используется на условиях, которые утвердили жильцы.

