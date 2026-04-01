Появились подробности крушения Ан-26 в Крыму

РИА Новости: потерпевший крушение в Крыму самолет Ан-26 врезался в скалу
Потерпевший крушение в Крыму военно-транспортный самолет Ан-26 врезался в скалу. Об этом сообщил РИА Новости источник, находящийся на месте ЧП.

«Воздушное судно врезалось в скалу», — сказал он.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что вечером 31 марта при совершении планового перелета над Крымом была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. В ведомстве отметили, что поражающего воздействия по воздушному судну не было.

Позже в Минобороны заявили, что шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира не выжили. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

13 ноября истребитель Су-30 разбился в Прионежском районе Карелии во время учебно-тренировочного полета. ЧП произошло в лесном массиве недалеко от аэродрома. Оба пилота, находившиеся на борту, не выжили.

Ранее в Нижегородской области упал истребитель Су-34.

 
