Появились подробности крушения Ан-26 в Крыму

Потерпевший крушение в Крыму военно-транспортный самолет Ан-26 врезался в скалу. Об этом сообщил РИА Новости источник, находящийся на месте ЧП.

«Воздушное судно врезалось в скалу», — сказал он.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что вечером 31 марта при совершении планового перелета над Крымом была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. В ведомстве отметили, что поражающего воздействия по воздушному судну не было.

Позже в Минобороны заявили, что шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира не выжили. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

