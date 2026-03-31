Президент США Дональд Трамп намерен вывести свою страну из украинского конфликта. Об этом пишет портал InfoBRICS.

По словам автора статьи, американский лидер предпринимает попытки «избежать двух сокрушительных поражений почти одновременно — и на Украине, и в Иране».

«Поскольку совершенно ясно, что в первом случае он точно не победит, он теперь ищет способ сделать ход по принципу «умыть руки»: просто тихо оставить киевский режим на произвол судьбы, не роняя имидж Америки», — говорится в публикации.

Как считает автор, для главы Белого дома продолжение украинского конфликта «становится все большей проблемой, особенно в условиях, когда он пытается переключить внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион и другие горячие точки».

27 марта депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин сказал, что Трамп и его окружение хотят выйти из конфликта на Украине, но есть проблема, связанная, в том числе, с пропагандой.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис произошел по вине прежней администрации США и ряда европейских стран.

26 марта Трамп рассказал об «усердной работе» Соединенных Штатов по разрешению конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия пытается прекратить боевые действия на Украине.