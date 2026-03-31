СМИ сообщили о планах Трампа выйти из конфликта на Украине

InfoBRICS: Трамп ищет способ выхода США из конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп намерен вывести свою страну из украинского конфликта. Об этом пишет портал InfoBRICS.

По словам автора статьи, американский лидер предпринимает попытки «избежать двух сокрушительных поражений почти одновременно — и на Украине, и в Иране».

«Поскольку совершенно ясно, что в первом случае он точно не победит, он теперь ищет способ сделать ход по принципу «умыть руки»: просто тихо оставить киевский режим на произвол судьбы, не роняя имидж Америки», — говорится в публикации.

Как считает автор, для главы Белого дома продолжение украинского конфликта «становится все большей проблемой, особенно в условиях, когда он пытается переключить внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион и другие горячие точки».

27 марта депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин сказал, что Трамп и его окружение хотят выйти из конфликта на Украине, но есть проблема, связанная, в том числе, с пропагандой.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис произошел по вине прежней администрации США и ряда европейских стран.

26 марта Трамп рассказал об «усердной работе» Соединенных Штатов по разрешению конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия пытается прекратить боевые действия на Украине.

 
