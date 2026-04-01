Аргентина внесла КСИР в список террористических организаций

Аргентинские власти признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией. Об этом заявила канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея.

В документе говорится, что правительство распорядилось о включении КСИР в Публичный реестр физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью и ее финансированием. Это решение было принято в координации между министерствами иностранных дел, национальной безопасности, юстиции и государственной разведки. Оно основывается на официальных данных, которые подтверждают незаконную деятельность КСИР транснационального характера, в том числе и террористические акты на территории Аргентины.

В заявлении отмечается, что КСИР причастен к взрывам в Буэнос-Айресе в 1992 и 1994 годах. Президент Милей надеется, что принятое решение погасит исторический долг перед семьями пострадавших и подтвердит обязательства Аргентины по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

21 февраля стало известно, что власти Ирана признали военно-воздушные и военно-морские силы Европейского союза террористическими организациями.

Ранее Евросоюз признал КСИР террористами.