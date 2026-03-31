При тушении возгорания на заводе в Нижнекамске погиб пожарный

МЧС: во время ликвидации ЧП на заводе в Нижнекамске погиб пожарный

При тушении возгорания на заводе «Нижнекамскнефтехим» погиб пожарный. Об этом сообщает МЧС, передает ТАСС.

До этого МЧС направило спецборт для перевозки пострадавших в результате ЧП в Нижнекамске. Отмечается, что самолет оснащен современным оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Все это позволяет оказывать медицинскую помощь прямо во время полета.

31 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Республиканскую клиническую больницу в Казани, где навестил пострадавших при ЧП. Об этом рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. По его словам, в больницу вертолетами санитарной авиации эвакуировали пострадавших мужчину и женщину в тяжелом состоянии. Кузнецов также добавил, что за медицинской помощью после взрыва и пожара обратились 68 человек, 21 — был госпитализирован, пятеро — в тяжелом состоянии. У них наблюдаются травмы и ожоги, добавил помощник главы минздрава.

Взрыв и пожар на предприятии холдинга «Сибур» в Татарстане произошли днем 31 марта. СК сообщил, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. В «Сибуре» до этого обнародовали версию о сбое оборудования.

Ранее жители Нижнекамска пожаловались на неприятный запах в городе после взрыва на химзаводе.