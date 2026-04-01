Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Предпринимателям остался месяц на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ

Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

Остается месяц на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за прошлый год доходах, с которых не был удержан налог. Об этом рассказала РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.

В большинстве случаев российские компании и индивидуальные предприниматели (ИП), которые обозначаются как налоговые агенты, сами удерживают НДФЛ с доходов, выплаченных своим сотрудникам. Кроме того, при получении некоторых доходов уплата налога физических лиц осуществляется налогоплательщиками на основании готового налогового уведомления. При этом в ряде случаев заплатить налог нужно самостоятельно и указать это в декларации, отметила аналитик.

Подавать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган нужно также при продаже недвижимости, если она находилась в собственности меньше трех лет. Также подавать декларацию надо при получении дорогих подарков не от близких родственников, при выигрыше в лотерею, получении доходов из-за рубежа, а также при сдаче имущества в аренду, рассказала аналитик.

До этого сообщалось, что в России с этого года вводится новая семейная выплата, которая составляет разницу между начисленным НДФЛ по ставке в 13% и по ставке в 6%. Таким образом, государство оставляет себе 7% от дохода, возвращая остальную сумму уплаченного налога.

Ранее в Госдуме рассказали о налоге на кешбэк.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!