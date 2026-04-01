Предпринимателям остался месяц на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ

Остается месяц на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за прошлый год доходах, с которых не был удержан налог. Об этом рассказала РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.

В большинстве случаев российские компании и индивидуальные предприниматели (ИП), которые обозначаются как налоговые агенты, сами удерживают НДФЛ с доходов, выплаченных своим сотрудникам. Кроме того, при получении некоторых доходов уплата налога физических лиц осуществляется налогоплательщиками на основании готового налогового уведомления. При этом в ряде случаев заплатить налог нужно самостоятельно и указать это в декларации, отметила аналитик.

Подавать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган нужно также при продаже недвижимости, если она находилась в собственности меньше трех лет. Также подавать декларацию надо при получении дорогих подарков не от близких родственников, при выигрыше в лотерею, получении доходов из-за рубежа, а также при сдаче имущества в аренду, рассказала аналитик.

До этого сообщалось, что в России с этого года вводится новая семейная выплата, которая составляет разницу между начисленным НДФЛ по ставке в 13% и по ставке в 6%. Таким образом, государство оставляет себе 7% от дохода, возвращая остальную сумму уплаченного налога.

Ранее в Госдуме рассказали о налоге на кешбэк.