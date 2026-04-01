1 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

1 апреля — самый веселый день в году, когда в мире празднуют День смеха. В Международный день птиц экологи напоминают о важности сохранения редких видов пернатых. Согласно народным поверьям, сегодня после зимы пробуждается домовой, и надо как следует встретить хозяина дома. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 1 апреля

* День смеха, или День дурака

1 апреля — самый веселый день в году и лучшее время для состязания в остроумии. В этот день можно шутить над родными, друзьями, коллегами, участвовать в розыгрышах и делиться приколами. Единственное условие — шутки должны быть добрыми.

Точно не известно, где именно зародился День смеха, однако сегодня он популярен по всему миру. По одной из версий, шутки и веселье в старину сопутствовали проводам зимы. В России День смеха начали отмечать при Петре I. В 1690-х император ввел несколько новшеств, которые позже стали называть «реформой веселья». В России стали проводить карнавалы, маскарады, запускать фейерверки. А 1 апреля закрепился в календаре как день розыгрышей.

* Международный день птиц

Международный день птиц — популярный экологический праздник. Его придумали в 1894 году в США, после чего инициативу подхватили другие страны. Сегодня Международный день птиц проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО. Дата праздника связана с возвращением перелетных птиц с зимовки в родные места.

В праздник проводятся познавательные мероприятия и акции. Например, барнаульский зоопарк 1 апреля дарит право бесплатного входа посетителям с «птичьими» фамилиями. Столичные и подмосковные парки приглашают на спортивные забеги и интерактивные программы, посвященные пернатым.

Delmas Lehman/Shutterstock/FOTODOM

* День рождения коньяка

1 апреля поздравления принимают мастера по производству коньяка. Неофициальный праздник объединяет профессионалов-изготовителей по всему миру. Появился коньяк в XVI-XVII веках во Франции, а в 1909 году местные производители утвердили регламенты производства напитка.

Для изготовления коньяка используют белый виноград. Ягоды бережно прессуют, чтобы получить сок и при этом не повредить косточки. Затем сок ферментируют, получают вино и подвергают его двойной дистилляции. Высококачественный коньячный спирт отправляют в дубовые бочки — для выдержки. Там напиток насыщается ароматами, обретает янтарный цвет и характерный вкус.

Веселые праздники 1 апреля • Международный день веселья на работе. Этот шуточный праздник призывает трудоголиков расслабиться. Улыбнитесь, поделитесь веселой историей и посмейтесь в лицо горящим дедлайнам. • День забавного чтения. Книги не всегда должны быть серьезными. Юмористические повести, смешные рассказы, сборники шуток и анекдотов отлично разгоняют скуку и мрачное настроение.

Что отмечают в разных странах 1 апреля

Фестиваль тюльпанов — Турция. Традиционно 1 апреля в Стамбуле стартует масштабный фестиваль, который длится весь месяц. Это самое яркое событие весны в Турции. Миллионы цветов украшают парки и площадки, превращая пространство в огромный цветущий сад. На фестиваль приезжают туристы из разных уголков мира, чтобы сделать роскошные селфи и зарядиться цветочным настроением.

Aydin Gulec/Shutterstock/FOTODOM

День начала национальной освободительной борьбы против английских колонизаторов — Кипр. Праздник отмечают в память о событиях 1955 года, когда на Кипре начала работу Национальная организация кипрских борцов за независимость. Несколько лет спустя остров получил автономию.

Фecтивaль тaнцa «Миякo Oдopи» — Япония. Невероятный по красоте фестиваль приурочен к периоду цветения сакуры и длится с 1 по 30 апреля. В это время в театрах Киото устраивают красочные представления в исполнении гейш. Танцевальные шоу привлекают туристов со всего мира.

Религиозные праздники 1 апреля

* День памяти святых мучeникoв Χpиcaнфa и Дapии Ρимcкиx

Хрисанф и Дария Римские — христианские мученики, жившие в III веке. Святой Хрисанф родился в семье язычников. Когда в руки юноши попали книги Нового Завета, его жизнь полностью изменилась. Он принял крещение и стал проповедовать христианство. Чтобы вернуть сына на путь язычества, отец женил Хрисанфа на жрице Афины Паллады Дарии. Но вскоре молодая супруга также уверовала во Христа.

В период преследований христиан Хрисанф и Дария подверглись страшным пыткам и были казнены. Память о мучениках хранили их сподвижники, которые тайно собирались в пещере поблизости от места казни. Узнав об этом, язычники засыпали пещеру камнями, и христиане погибли. Их также вспоминают в день памяти Хрисанфа и Дарии.

Нина Зотина/РИА Новости

* Празднование в честь Cмoлeнcкoй икoны Бoжиeй мaтepи «Умилeниe»

В 1103 году произошло чудесное явление этой иконы в Смоленске. По некоторым данным, святыня прибыла из Грузии, однако точных подтверждений этому нет. Особую вдохновляющую роль святой образ сыграл в XVII веке во время борьбы против польских захватчиков. Тогда русские войска пытались вернуть Смоленск, потерянный Россией в результате польско-литовской интервенции. Осада города продолжалась полтора года, все это время икону хранил у себя в лагере воевода Михаил Шеин.

Сегодня список чудотворной иконы находится в Спасо-Окопном храме города Смоленска.

Народные праздники 1 апреля

* Дарья Грязная

В этот день на Руси вспоминали двух христианских святых — Хрисанфа и Дарию Римских. К этому времени в деревнях сходил снег, и половодье превращало дороги и дворы в месиво. Отсюда народное название праздника — Дарья Грязная. Согласно приметам, чем сильнее испачкается в грязи человек — тем более скверные у него помыслы.

1 апреля в домах привечали пробудившихся домовых, для них в укромных местах оставляли угощение, а еще хозяина дома старались задобрить шутками. Считалось, что чем больше домочадцы будут смеяться в этот день, тем веселей будет домовой и тем старательнее он будет оберегать дом от злых сил.

Хозяйки затевали сегодня большую стирку. А молодые девушки ходили по гостям и устраивали забавы и розыгрыши. По поверьям, чем больше шуток сегодня произнесешь, тем вернее и покладистее будет жених.

* Именины 1 апреля

• Дарья;

• Дмитрий;

• Иван;

• Иннокентий;

• Семен;

• Матрена;

• Софья.

Приметы: что можно и что нельзя делать 1 апреля

Приметы о погоде

Полноводные, шумные реки — к богатому летнему сенокосу.

В реках вода течет бесшумно — травы вырастут скудными и низкими.

Из-под растаявшего снега показались кучки навоза — год будет урожайным, богатым.

Ясный день — к сухому лету.

Дождливый день — к мокрому лету.

Ночью звезды попрятались за тучами — жди тепла.

Что можно делать 1 апреля

* Устраивать большую стирку и уборку.

* Прощать ближних и проявлять терпение.

* Слушать журчание воды в лесу.

* Умываться талой водой, чтобы смыть зимнюю усталость.

* По-доброму разыграть родных и друзей.

Что нельзя делать 1 апреля

* Грустить и жаловаться на жизнь, иначе весь год будет тяжелым.

* Пускать домой непрошеных гостей и самим приходить в гости без предупреждения — можно лишиться удачи.

* Принимать спонтанные решения — это чревато убытками.

* Прощаться на пороге — дорога может оказаться неудачной.

Лунный календарь 1 апреля

Фаза Луны: вторая четверть, Луна растущая, 14-й лунный день.

Продолжается фаза прибывающей луны. Луна в знаке Девы.

14-е лунные сутки считаются самым сильным днем месяца в энергетическом плане. В этом время легко реализовывать цели и достигнуть договоренностей. Как правило, успешно заканчиваются масштабные проекты. Чем активней сегодня человек — тем больше вероятность, что его ждет удача. Также в этот день можно смело заниматься финансовыми вложениями.

1 апреля хорошо подходит для домашних дел. Генеральная уборка, ремонт, перестановка помогут освободить энергетическое пространство для новых начинаний. А еще это отличное время для налаживания отношений. Если вы поссорились с любимым человеком, смело делайте шаг навстречу сегодня!

1 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

ANTON URICH/Shutterstock/FOTODOM

Исторические события 1 апреля

* 1778 год — американский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара — $.

* 1808 год — император Александр I провозгласил присоединение Финляндии к России.

* 1828 год — в Петербурге установили первую колонну Исаакиевского собора. В ее основание была заложена памятная медаль.

* 1889 год — в Чикаго стартовали продажи первой в мире посудомоечной машины.

* 1890 год — бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле запатентовал троллейбус.

* 1938 год — в Швейцарии публике представлен растворимый кофе.

* 1940 год — в Нью-Джерси впервые продемонстрировали общественности электронный микроскоп.

* 1946 год — в поселке Саров Нижегородской области основан первый советский ядерный центр, сейчас — ФЯЦ «Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики».

* 1976 год — Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple Computer Company.

* 1979 год — по итогам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран Исламской Республикой.

* 1987 год — американец Стивен Ньюмен завершил кругосветное путешествие, которое продолжалось четыре года. За это время он преодолел пешком расстояние в 36 200 км и побывал в 20 странах на пяти континентах.

* 1997 год — президент Борис Ельцин подписал указ о том, что все российские чиновники должны ездить на российских автомобилях.

* 2002 год — в Нидерландах впервые была легализована добровольная эвтаназия.

Кто родился 1 апреля

* В 1431 году родился Франсуа Вийон — французский поэт.

* В 1809 году родился Николай Гоголь — прозаик, классик русской литературы.

Николай Гоголь Wikimedia Commons

* В 1815 году родился Отто фон Бисмарк — первый канцлер Германской империи (1871–1890).

* В 1868 году родился Эдмон Ростан — французский поэт, драматург, автор пьесы «Сирано де Бержерак».

* В 1873 году родился Сергей Рахманинов — русский композитор, пианист и дирижер.

* В 1879 году родился Илья Шатров — русский военный музыкант, капельмейстер и композитор, автор знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии».

* В 1906 году родился Александр Яковлев — советский авиаконструктор, академик АН СССР, создатель самолетов серии Як.

* В 1908 году родился Абрахам Маслоу — американский психолог, один из лидеров гуманистической психологии.

* В 1927 году родился Жак Майоль — французский ныряльщик, первым в мире нырнувший без акваланга на глубину 100 м.

* В 1928 году родился Валентин Берестов — русский советский писатель, переводчик, поэт-лирик, детский писатель.

Кто умер 1 апреля • В 1939 году умер Антон Макаренко — советский педагог и писатель.

• В 1968 году умер Лев Ландау — советский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии.

• В 1981 году умерла Агния Барто — русская советская писательница, автор стихов для детей.

• В 2017 году умер Евгений Евтушенко — русский советский поэт и прозаик, лауреат Государственных премий СССР и РФ.

• В 2025 году умер Вэл Килмер — американский киноактер.

Кто отмечает день рождения 1 апреля

* 92 года исполняется Владимиру Познеру — советскому, американскому и российскому журналисту.

Журналист Владимир Познер Антон Денисов/РИА Новости

* 61 год исполняется Ольге Дроздовой — советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РФ.

* 60 лет исполняется Александру Сладкову — российскому военному журналисту, специальному корреспонденту ДИП «Вести» ВГТРК.

* 43 года исполняется Сергею Лазареву — российскому певцу и актеру.