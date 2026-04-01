Дмитриев спрогнозировал революцию в Британии из-за одного человека

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку из-за революции в Соединенном Королевстве, которая неизбежно произойдет из-за его решений. Такое мнение в социальной сети Х выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Вместо того, чтобы изящно подать в отставку два месяца назад, некомпетентный Стармер может уйти в отставку в результате британской революции, которую он делает неизбежной из-за своих постоянно ошибочных решений. Запомните этот пост», — написал руководитель РФПИ.

Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой говорится о том, что Стармер пытается успокоить британцев, обеспокоенных расходами, так как последствия войны в Иране угрожают экономике Соединенного Королевства и повестке дня его правительства.

8 февраля Стармер заявил, что не намерен покидать пост на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

5 февраля сообщалось, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера.

Ранее Дмитриев призвал готовиться к празднованию предстоящей отставки премьера Британии.

 
