Наркоман, джедай и друг Винни-Пуха: лучшие роли Юэна Макгрегора

Шотландскому актеру Юэну Макгрегору исполнилось 55 лет. Он родился в городе Перте в учительской семье, после школы, в 16, начал трудиться в качестве рабочего сцены в местном театре. Вскоре Юэн прошел базовый курс актерского мастерства в колледже города Керколди и уехал в Лондон, где в 18 лет поступил в Гилдхоллскую школу музыки и театра.

Юэн Макгрегор начал сниматься за полгода до окончания драматической школы — его первым проектом стал мини-сериал «Губная помада на твоем воротнике», где актер исполнил главную роль. Но настоящим прорывом оказался фильм «На игле». После выхода этого проекта знаменитыми проснулись и Макгрегор, и режиссер картины Дэнни Бойл.

