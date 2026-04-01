Первого апреля работодатель может уволить за неуместную шутку

Работодатель может уволить сотрудника за шутки 1 апреля, если они нарушают деловую этику или же содержат оскорбления. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Мария Кутарова.

«Если «шутка» нарушает правила внутреннего распорядка, деловую этику, содержит оскорбления, подрывает репутацию компании или мешает работе, работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание - замечание или выговор. В отдельных случаях возможны и более серьезные последствия, вплоть до увольнения, если речь идет о грубом нарушении обязанностей», — сказала Кутарова.

По ее словам, неудачными могут считаться «шутки» с фальшивыми сообщениями от имени руководства, различного рода розыгрыши, из-за которых могут срываться рабочие процессы, а также публикации в социальных сетях с насмешками над работодателем или коллегами. Впрочем, поводом для взыскания, по информации эксперта, могут стать любые заявления, которые можно квалифицировать как оскорбление.

1 апреля — самый веселый день в году, когда в мире празднуют День смеха. В этот день можно шутить над родными, друзьями, коллегами, участвовать в розыгрышах и делиться приколами. Единственное условие — шутки должны быть добрыми.

