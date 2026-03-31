Когда мы перестанем худеть к лету?

Человечество за свою историю выдумало немало дичи. Плоскую Землю, телегонию, гомеопатию, кровопускание, лечение ртутью, нумерологию, новую хронологию, макаронного монстра… похудение к лету. И если с одними псевдонаучными теориями мы разобрались, а современных их последователей, этих последних из могикан, подвергаем поучительному осмеянию, то в сезонные эксперименты с собственным телом порой пускаются даже самые здравомыслящие.

Весна. Грачи, как водится, прилетели. А в соцсетях свои приметы. От блогов с рекламой похудательных спринтов, которые все еще по недоразумению называют марафонами, от рекламы нутрициологов с обещаниями привести в форму любой организм за два месяца, от спецпредложений фитнес-тренеров убрать живот за месяц уже рябит в глазах. И вроде все всё понимают. Все в курсе, что не работают никакие быстрые схемы, и на собственной шкуре многие убедились, что все эти экспресс-диеты и тренировки отчаянными рывками не только бессмысленны, но вредны. А все равно народ попадает в эту ловушку, снова и снова вписывается в этот жуткий сюжет, то ли хоррор, то ли трагикомедию под названием «Похудеть к лету».

Вот статистика. 80–90% худеющих возвращаются к прежнему весу в течение года или двух лет. Многие не только откатываются к исходной позиции, но и набирают новые килограммы. Причины известны. Тут и срывы, когда за три дня наедаешь больше, чем согнал за месяц. Тут и замедление обмена веществ, когда ошалевший от стресса и безумия хозяина организм делает экстренные запасы. Тут и невозможность поддерживать режим похудения на постоянной основе. Особенно если результат большей частью обеспечен достижениями современной фармакологии.

В 2024–2025 годах случился бум «Оземпика». И это просто поразительно. Несколько лет до того нам продвигали философию принятия себя, любви к себе и прочего «к себе нежно». А выпустили новое лекарство от диабета, выяснилось, что на нем быстро и легко худеют, и понеслось. Волшебные таблетки стали глотать по показаниям и без (и чаще без), и зожники, и поборники бодипозитива. Несмотря на страшный список побочных эффектов. Врачи забили тревогу, стали объяснять, что эффект от фармы не может длится вечно, стоит прервать курс — и уже через пару месяцев вес начнет возвращаться, причем быстрее, чем обычно. А ведь не будешь же всю жизнь сидеть на таблетках. И что? Кого это остановило? В России вот за 2025 год продали больше 6 млн упаковок аналогов «Оземпика» — в три раза больше, чем годом ранее.

А почему, собственно, мало кого останавливает недолговечность всех экстренных мер? Все дело в психологии. Человеческий мозг ужасно изворотлив, он может убедить своего носителя в чем угодно. «Да, да, — соглашается внутренний голос, — нормальный вес — это прежде всего образ жизни, не ограничения, не тяготы и лишения, а здоровое питание, умеренная, но регулярная физическая активность, баланс работы и отдыха, спокойный сон, отсутствие тревог. Все так. И все будет. Все отрегулируется. Но вот сейчас дадим тушке чуть-чуть ускорения, «поможем» ей таблеточками или экстремальной диетой». Ну просто чтобы уже порадоваться результатам: влезть в платье с выпускного, поехать на море в новом размере, понаделать красивых селфи. Чтобы был, так сказать, стимул двигаться дальше в уже размеренном темпе.

Обман, конечно. Это только кажется, что сидеть на 1200 килокалориях и упахиваться в зале по три часа каждый день тяжелее спокойной повседневности с нормальным рационом и двумя поддерживающими часовыми тренировками в неделю. Это только кажется, что сохранить результат будет нетрудно. На самом деле, если никакой системы изначально и не было, она и не появится по щелчку, если годами перекусывал булками на бегу, если весь спорт сводился к верчению на офисном стуле, то с чего вдруг человек превратится в фитоняшку?

Зато навредить себе очень легко. Угробить неподготовленное тело нечеловеческими нагрузками — запросто! Лишить суровым постом и так изнуренный по весне организм последних сил — тоже не высшая математика. А вот разруливать потом последствия — так себе история.

Вот еще статистика. Почти половина женщин, сидевших на диете, сталкивались с негативными последствиями: у 23% ухудшалось эмоциональное и психическое состояние, 15% отмечали дефицит витаминов и минералов, 13% жаловались на ослабление иммунной системы. А еще и расстройство пищевого поведения никто не отменял. Во многих случаях РПП — это следствие неправильных, жестких диет. По данным Национальной ассоциации по расстройствам пищевого поведения NEDA, эта проблема преследует 20-25% слишком уж рьяно худеющих.

Ну ужас же! И часто он вырастает из, казалось бы, вполне безобидного желания «похудеть к лету».

Пора бы уже прекратить эту порочную практику. И лучше перестать думать, что, если у большинства ничего не получается, у тебя все внезапно будет иначе. Не будет. Оглянитесь: все вокруг только и делают, что считают калории, тестируют новые модные диеты, качают пресс, часами стоят в планке. А врачи говорят о наступающей эпидемии диабета. И если верить ВОЗ, распространенность ожирения в мире за неполные 40 лет выросла вдвое.

А все почему? Потому что не о том думаем. Заботиться о себе нужно и весной, и осенью, и летом, и зимой. И не ради картинки, а здоровья и удовольствия для. Причем на удовольствие я бы ставила больше. Многое из полезного — вкусно. Многое из активностей — приятно. Вот и не надо отказывать себе в радости. Хорошее настроение — главный враг кортизола. А жизнь через боль, страдания, унижения — хоть и всем нам знакомый сценарий, но пора с ним завязывать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.