Обляков попал в штангу, а потом не забил с пенальти: Россия обидно не дожала Мали

Сборная России не смогла переиграть национальную команду Мали — товарищеский матч на стадионе «Зенита» завершился нулевой ничьей, а лидер ЦСКА Иван Обляков в первом тайме пробил с пенальти выше ворот.

Сафонов уехал из сборной перед матчем с Мали

Матч сборной России против Мали изначально выглядел более статусным и конкурентным, чем встреча с национальной командой Никарагуа (3:1). И хотя никарагуанцы навязали достаточно серьезное сопротивление, Мали все-таки имеет значительно более серьезное имя.

Правда, главный тренер африканской сборной — бельгиец Том Саинтфит — не смог рассчитывать на нескольких своих лидеров: например, не приехали Ив Биссума из «Тоттехэма» и Эл-Биляль Туре из «Аталанты», а также Калиду Кулибали и Мустафа Сангаре.

Впрочем, у сборной России тоже была одна проблема. Валерий Карпин вынужден был выставить в стартовом составе в центре обороны крайнего защитника московского «Локомотива» Александра Сильянова, так как остальные игроки этой позиции, кроме ростовчанина Виктора Мелехина, выбыли из строя.

В остальном кадровых проблем у тренерского штаба не было, а потому появление в основе голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева и, например, форварда «Локо» Дмитрия Воробьева — тренерские решения.

Стоит также учесть, что Валерий Карпин пораньше отпустил со сборов голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова: тот провел все 90 минут против Никарагуа, и тренер посчитал, что этого достаточно.

У Мали на поле с первых минут появились выступающие в РПЛ защитник «Балтики» Натан Гассама и полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга.

Обляков ужасно пробил пенальти

Сам матч получился очень вязким. С первых же минут на поле пошла плотная борьба с небольшим количеством острых ситуаций.

На пятой минуте Александр Головин опасно навесил, едва не перекинув Мамаду Самасса, а через 10 минут после розыгрыша углового капитан сборной уже пасом низом нашел в штрафной Мали Ивана Облякова, который резким ударом угодил в штангу.

Но это был не главный шанс Облякова в первом тайме. На 26-й минуте Головин навесил в штрафную на Воробьева, но тот не смог пробить головой, так как защитник Калиду Сидибе дернул его за плечо и завалил на газон. Арбитр назначил пенальти.

Обляков подошел к точке и сильно пробил по центру. Самасса улетел в угол, а мяч прошел над перекладиной, — и на табло сохранились нули.

В итоге за первую половину встречи ни одна из команд так и не смогла нанести ни одного удара в створ, хотя подходы были у обеих сборных. А в протоколе отметился только Максим Глушенков, получивший желтую карточку за фол и довольно резко на это отреагировавший.

После перерыва малийцы попробовали атаковать и завели этим хозяев. Россия взяла мяч под контроль, стала накатывать волнами на чужие ворота и создала опасный момент.

На 51-й минуте Головин решился на обводящий удар в дальний угол из-за штрафной с левой стороны. Самасса потащил в прыжке, а после розыгрыша углового и прострела в штрафную Баринов в касание на опережении пробил в сантиметрах от ближней штанги.

На 62-й минуте впервые в игру пришлось по-настоящему вступить вратарю сборной России Агкацеву, но он без проблем парировал в прыжке дальний удар.

Тренеры пытались освежить игру заменами — и это приносило некоторые плоды. Так, вышедший по ходу второго тайма Николай Комличенко после навеса с левого фланга скинул мяч дальше, и Максим Глушенков, переиграв защитника, пробил головой в створ — Самасса среагировал и потащил.

Обе команды старались найти счастье в атаке, но у них откровенно не получалось. Оборона превалировала — и так продолжалось до финального свистка.

0:0 — одна из самых скучных ничьих сборной России под руководством Валерия Карпина. Однако стоит отметить, что после отстранения России от международных матчей национальная команда потерпела только одно поражение — от Чили в конце 2025 года.