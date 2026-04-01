В Совфеде напомнили, как получить пенсию в 2026 году

Сенатор Мурог: в 2026 году мужчины 64 лет и женщины 59 лет выйдут на пенсию
В 2026 году возраст выхода на пенсию составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Чтобы получить право на выплаты, необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал сенатор РФ Игорь Мурог.

«Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров превышает 27 тыс. рублей. Если к пенсионному возрасту не накоплено достаточно стажа или баллов, страховая пенсия не назначается — и вот тогда право на социальную пенсию возникает уже через пять лет после достижения общеустановленного возраста (то есть мужчинам — с 69 лет, женщинам — с 64 лет). Оформить страховую пенсию можно через Социальный фонд России (СФР), МФЦ или онлайн на портале «Госуслуги». В стандартный пакет документов входят паспорт, СНИЛС и трудовая книжка», — отметил Мурог.

Он добавил, что отдельные категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию: жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на 5 лет раньше при наличии не менее 15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет — в приравненных к ним местностях, а также общего страхового стажа от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин. Многодетные матери вправе выйти на пенсию досрочно: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет, уточнил Мурог. Для этого все дети должны быть старше 8 лет, а у женщины — не менее 15 лет страхового стажа и 30 ИПК, предупредил сенатор. При лишении родительских прав право на досрочную пенсию утрачивается, сказал эксперт. Самозанятые граждане формируют пенсионный стаж только при условии самостоятельной уплаты добровольных взносов в СФР — например, через приложение «Мой налог», заключил Мурог.

