В Череповце умер нигерийский принц, женатый на россиянке

В Череповце скончался нигерийский принц Габриэль Сегун, который был женат на жительнице Вологодской области Наталье Ведениной. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Согласно имеющейся информации, 32-летний принц умер в результате обширного инфракта, который произошел, когда он находился в развлекательном клубе «Платина».

Реклама

По словам его 50-летней супруги, Сегун не жаловался на сердце.

«Похороним Габриэля в Череповце на кладбище №4, чтобы был поближе к семье, к детям», — сказала Веденина.

Она добавила, что его родственники из Нигерии не приедут, так как для этого нужно долго оформлять документы.

Ранее сообщалось, что супруга принца Камбоджи Оук Пхалла умерла от ранений, полученных в ДТП, произошедшем на юге страны.