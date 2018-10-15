Нападение на офис движения Медведчука в Киеве объяснили местью

Нападение неонацистов на офис общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» и партии «За життя» представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука является местью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения.

В «Украинском выборе» рассказали, что радикалы поджигали офис, забрасывали его камнями, выбивали окна и двери.

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«Это нападение является местью Виктору Медведчуку, Движению «Украинский выбор ― Право народа» и партии «За життя» за их принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что это не первое нападение на офис Медведчука. По итогам инцидента к настоящему моменту никто не задержан.

Ранее сообщалось, что радикалы разгромили офис Медведчука в Киеве.