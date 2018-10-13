Пожар произошел в ресторане на МКАД

В ресторане «Сахара» на МКАД в районе Кунцево произошел крупный пожар. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На 56 км МКАД, внутреннее кольцо, произошло возгорание в ресторане «Сахара» по всей площади, здание трехэтажное, площадь пожара 400 кв. м», — сказал собеседник агентства.

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В столичном главке МЧС подтвердили информацию о пожаре по указанному адресу. По данным ведомства, пятеро человек эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные ликвидируют возгорание.

Ранее сообщалось о пожаре в нескольких бытовках на севере Москвы. По информации агентства, к настоящему моменту он был ликвидирован.